Aclams está com inscrições abertas para diversos cursos de artesanato que iniciam no dia 9 de julho

A Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Aclams) está com inscrições abertas para diversos cursos de artesanato, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca aprender ou aprimorar técnicas manuais. As aulas terão início em 9 de julho e serão ministradas na Casa do Artesão.

A presidente da Aclams, Aline Araújo, detalhou os cursos disponíveis. Inicialmente, estão sendo oferecidas vagas para Costura Criativa, Patch Aplique e Crochê. Embora algumas turmas já estejam quase completas, ainda há vagas, e a associação conseguiu ampliar o número de participantes em alguns cursos. Cada turma tem, em média, 10 vagas, mas pode ser expandida em 2 ou 3 vagas adicionais, dependendo da demanda.

Os cursos acontecerão na própria Casa do Artesão. A programação é a seguinte:

Costura Criativa: Quartas-feiras, das 7h30 às 10h30.

Quartas-feiras, das 7h30 às 10h30. Patch Aplique: Quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde.

Quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde. Crochê: Sábados.

A duração média de cada curso é de um mês, tempo considerado ideal para o aprendizado das técnicas básicas. Após esse período, os alunos são incentivados a se aperfeiçoar e desenvolver suas próprias criações, identificando-se com as áreas que mais lhes agradam, como, por exemplo, a confecção de sousplats ou tapetes no crochê.