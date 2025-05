Ações de conscientização do Maio Amarelo são realizados em Três Lagoas

Já nesta semana, a programação continua intensa com novas palestras educativas em instituições como as escolas estaduais João Dantas Filgueiras, Fernando Corrêa e Luiz Lopes de Carvalho. O Hospital Auxiliadora e o Serviço de Convivência Bombeiros do Amanhã também receberão a equipe para palestras. Essas atividades visam ampliar o diálogo sobre segurança viária, reforçando a importância da atenção, respeito às leis e redução da velocidade.

Na semana passada, diversas atividades foram realizadas com foco em diferentes públicos, incluindo motoristas, ciclistas, estudantes e trabalhadores. Entre os destaques, estão as escolas estaduais E.E. Afonso Pena e E.E. Dom Aquino Corrêa e empresas como a MK Química e a MS Florestal, além da Apae e Aems.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a Prefeitura de Três Lagoas segue mobilizando a população com ações educativas e de conscientização durante o Maio Amarelo.

O Maio Amarelo em Três Lagoas segue até o fim do mês com eventos marcantes, como uma carreata no dia 30 e a simulação de sinistro no dia 31, que devem chamar ainda mais atenção para o papel de cada cidadão na preservação da vida no trânsito.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas