Ações do Mês da Mulher encerra com palestra sobre não violência

No dia 31 de março, a Câmara Municipal promoverá uma palestra com o defensor público Doutor Olavo, encerrando as atividades alusivas ao Mês da Mulher. O evento acontecerá às 18h30 e abordará a importância da educação masculina para a construção de uma sociedade mais igualitária e livre de violência.

O palestrante discutirá estratégias para promover uma convivência pacífica e combater a discriminação. A participação é gratuita e aberta ao público. Interessados devem se inscrever por meio do link disponibilizado pela organização.