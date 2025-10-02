Ações em alusão à saúde da mulher são programadas pela Secretaria da Saúde em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, em parceria com a Clínica da Mulher, universidades, Hospital Auxiliadora e equipes da Atenção Primária, realizará ao longo do mês uma série de ações referente ao “Outubro Rosa”. A campanha tem objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de promover o cuidado integral com a saúde da mulher.
A programação contará com palestras, atividades educativas, oferta de exames preventivos, rodas de conversa e ações voltadas para a saúde física, emocional e social das mulheres.
Em 16 de outubro na Clínica da Mulher, às 8h, haverá palestra com o tema: “Direitos da Mulher com Câncer e Definição de Câncer de Colo, Hábitos Saudáveis na Vida da Mulher”, realizado com o PET Saúde Equidade (Ufms e Aems). E em 23 de outubro, às 8h, com o tema: “Prevenção do Câncer de Mama e Colo Uterino”, realizado com a Dra. Nayara Sibelle Fante Cassemiro.
As equipes das Unidades de saúde da Família (USFs), durante todo o mês, estarão mobilizadas com ações voltadas à saúde da mulher, com: palestras educativas, testes rápidos, coleta de exame preventivo, vacinação, avaliação odontológica e avaliação clínica das mamas, com encaminhamento para mamografia, quando necessário.
Os atendimentos serão realizados em diversas unidades de saúde nos bairros, como Vila piloto, Vila Alegre, Santo André, Santa Rita, Arapuá, Interlagos, Nova Três Lagoas, entre outros. Confira o cronograma completo:
04/10 – USF Maristela: 12h às 16h30.
04/10 – USF Vila Piloto: 08h às 16h.
04/10 – USF Vila Alegre: 08h às 12h.
18/10 – USF Miguel Nunes: 07h às 10h30.
18/10 – USF Paranapunga: 07h às 10h30.
18/10 – USF Santo André: 07h às 11h.
18/10 – USF Santa Luzia: 07h15 às 11h30.
18/10 – USF Novo Oeste: 07h às 12h.
18/10 – USF Santa Rita: 08h às 12h.
22/10 – USF Arapuá: 13h às 18h.
24/10 – USF Chácara Eldorado: 07h às 12h30.
24/10 – USF São Carlos: 07h às 17h.
25/10 – USF Atenas: 08h às 16h.
25/10 – USF Interlagos: 07h às 11h.
25/10 – USF Nova Três Lagoas: 06h às 11h30.
25/10 – USF Vila Haro: 06h às 11h30.
25/10 – USF Jupiá: 07h às 12h.
31/10 – USF Garcia: 08h às 12h.
As equipes de Saúde da Família também estarão promovendo ações voltadas para o bem-estar integral da mulher, com atividades sobre alimentação saudável, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças crônicas, saúde sexual e reprodutiva, além de rodas de conversa sobre enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecimento da autonomia feminina.
O Ministério da Saúde, este ano, ampliou a faixa etária para o rastreamento do câncer de mama, incluindo mulheres entre 50 e 74 anos. Em Três Lagoas, todas as solicitações pendentes já estão sendo atendidas pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.
A Clínica da Mulher é a responsável pelo atendimento em saúde feminina em Três Lagoas, enquanto os exames de mamografia são realizados pela clínica terceirizada IMED e pelo Hospital Auxiliadora. As Unidades de Saúde da Família, atuam onde a paciente é atendida pelo médico da família e, quando necessário, é encaminhada para os exames via sistema de regulação de vagas. Somente neste ano, 3.265 exames de mamografia já foram realizados, ao longo do mês, serão oferecidas 398 novas vagas para mamografias.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.