Ações em alusão à saúde da mulher são programadas pela Secretaria da Saúde em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, em parceria com a Clínica da Mulher, universidades, Hospital Auxiliadora e equipes da Atenção Primária, realizará ao longo do mês uma série de ações referente ao “Outubro Rosa”. A campanha tem objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de promover o cuidado integral com a saúde da mulher.

A programação contará com palestras, atividades educativas, oferta de exames preventivos, rodas de conversa e ações voltadas para a saúde física, emocional e social das mulheres.

Em 16 de outubro na Clínica da Mulher, às 8h, haverá palestra com o tema: “Direitos da Mulher com Câncer e Definição de Câncer de Colo, Hábitos Saudáveis na Vida da Mulher”, realizado com o PET Saúde Equidade (Ufms e Aems). E em 23 de outubro, às 8h, com o tema: “Prevenção do Câncer de Mama e Colo Uterino”, realizado com a Dra. Nayara Sibelle Fante Cassemiro.

As equipes das Unidades de saúde da Família (USFs), durante todo o mês, estarão mobilizadas com ações voltadas à saúde da mulher, com: palestras educativas, testes rápidos, coleta de exame preventivo, vacinação, avaliação odontológica e avaliação clínica das mamas, com encaminhamento para mamografia, quando necessário.

Os atendimentos serão realizados em diversas unidades de saúde nos bairros, como Vila piloto, Vila Alegre, Santo André, Santa Rita, Arapuá, Interlagos, Nova Três Lagoas, entre outros. Confira o cronograma completo:

04/10 – USF Maristela: 12h às 16h30.

04/10 – USF Vila Piloto: 08h às 16h.

04/10 – USF Vila Alegre: 08h às 12h.

18/10 – USF Miguel Nunes: 07h às 10h30.

18/10 – USF Paranapunga: 07h às 10h30.

18/10 – USF Santo André: 07h às 11h.

18/10 – USF Santa Luzia: 07h15 às 11h30.

18/10 – USF Novo Oeste: 07h às 12h.

18/10 – USF Santa Rita: 08h às 12h.