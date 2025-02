Acordo busca levar 4G a áreas rurais e comunidades tradicionais

Assentamentos rurais, comunidades quilombolas e povos tradicionais podem ter acesso a sinal de telefonia 4G e internet de alta velocidade. A medida faz parte de um acordo de cooperação técnica assinado nesta quarta-feira (19), em Brasília, entre os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), das Comunicações (MCom), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O projeto será financiado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). O MDA e o Incra terão até 120 dias para mapear as áreas prioritárias da agricultura familiar que poderão ser contempladas. Já o MCom e a Anatel irão promover ações de inclusão digital e ampliação da conectividade nessas regiões, por meio de articulação com associações e cooperativas. O acordo também prevê investimentos em infraestrutura e capacitação de agricultores e profissionais de escolas rurais.

A iniciativa tem como objetivo reduzir a desigualdade digital, considerando que a expansão da conectividade no campo ainda é mais lenta do que nas áreas urbanas.