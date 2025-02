Acordo busca suprir ‘apagão’ de mão de obra em MS com trabalhadores paraguaios

Mato Grosso do Sul enfrenta um cenário desafiador no mercado de trabalho, com cerca de 25 mil vagas abertas e dificuldades para preenchê-las. Para suprir essa demanda, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) firmou um acordo de cooperação com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, visando atrair e regularizar trabalhadores paraguaios para o estado.

O protocolo de intenções prevê a emissão de CPF, carteira de trabalho e visto para os paraguaios interessados, além de cursos de português e micro-certificação profissional. O Senai será responsável pela capacitação conforme as necessidades da indústria local, enquanto a Câmara de Comércio atuará na conexão entre empresas brasileiras e profissionais paraguaios. Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a escassez de trabalhadores tem dificultado a expansão do setor industrial no estado.

Parceria

Longen destacou a importância da parceria para oferecer oportunidades de emprego e suprir a carência de profissionais qualificados. “Temos cerca de 25 mil vagas abertas e dificuldades para implantar as novas empresas que estão chegando ao estado. Com a ajuda da Câmara, poderemos fazer uma pré-seleção no Paraguai e encaminhar esses trabalhadores para Mato Grosso do Sul”, explicou.

O acordo também inclui a legalização da entrada desses profissionais, com suporte da Superintendência do Trabalho, e a formalização dos trabalhadores por meio do Senai. Além disso, Longen mencionou a possibilidade de ampliar a parceria com universidades paraguaias para atrair recém-formados.

Desafios