Acordo coletivo define reajuste de 7% para trabalhadores do comércio de Três Lagoas

O comércio varejista de Três Lagoas fechou acordo coletivo de trabalho para o período 2025/2026, garantindo reajuste salarial e ampliação de benefícios aos trabalhadores do setor. A negociação foi concluída em reunião realizada no dia 19 de dezembro, entre o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo/TL) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas (Sectl).

Com vigência de 1º de novembro de 2025 a 31 de outubro de 2026, a Convenção Coletiva de Trabalho estabelece novo piso salarial e reajustes diferenciados, conforme a faixa de remuneração e o local de trabalho. O piso do comércio em geral foi fixado em R$ 1.926,40. Já para empregados que atuam no Shopping Três Lagoas, o piso passa a ser de R$ 2.150,00.

Para trabalhadores que recebem acima de R$ 1.792,00 no comércio em geral, o reajuste salarial definido é de 7%, respeitado o piso da categoria. No caso dos empregados do shopping, o percentual de 7% será aplicado para salários acima de R$ 2.000,00, observando o piso específico do segmento.