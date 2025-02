Acusados de matar e enterrar mulher em Três Lagoas são condenados

Os dois homens acusados de matar e enterrar o corpo de Leonilda Pereira Macedo, de 57 anos, foram condenados nesta terça-feira (19) pelo Tribunal do Júri de Três Lagoas. Daniel Lima Borges recebeu uma pena de 17 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, enquanto Evandson Silva Santos foi sentenciado a 13 anos de prisão. Ambos cumprirão a pena em regime fechado.

O crime ocorreu em 4 de agosto de 2020, no bairro Santa Rita. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Leonilda estava na residência dos acusados consumindo drogas e bebidas alcoólicas quando houve uma discussão. Durante o conflito, a vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, foi asfixiada e morta em seguida. Para ocultar o crime, os homens enterraram o corpo em uma cova rasa no quintal da casa onde moravam.

A denúncia foi feita por vizinhos, e a Polícia Militar localizou o corpo. Dias depois, em 8 de setembro de 2020, Daniel e Evandson tiveram a prisão decretada e foram encaminhados para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde permanecem desde então.