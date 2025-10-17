Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

três lagoas

Adolescente aborda equipe da PM para pedir socorro para a mãe, vítima de violência doméstica

A jovem levou os policiais até um supermercado ao encontro da mãe

Israel Espíndola

No local foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas. Foto: Divulgação/PM.
No local foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas. Foto: Divulgação/PM.

Uma adolescente, de 16 anos, abordou uma equipe da Polícia Militar para pedir socorro para mãe dela que estava sofrendo violência doméstica, em Três Lagoas. De acordo com o registro policial, durante a “Operação Força Total”, uma equipe da Rádio Patrulha, em fiscalização na rua Yamaguti Kankit, foi abordada por uma menor que conduziu os policiais até um supermercado, onde fizeram contato com a vítima, uma mulher de 33 anos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que sofria ameaças constantes por parte do companheiro,de 49 anos. Relatou que, em outros momentos, teria sofrido agressões físicas e era impedida de ter o controle financeiro, caracterizando violência patrimonial.

A vítima ainda narrou que as ameaças sofridas eram direcionadas para ela, para os filhos que viviam coagidos e com medo.

Os policiais foram até a residência da vítima, com apoio de outra equipe da PM, já que a mulher informou que o supeito andava armado.

No local, os policiais fizeram busca minuciosa, e dentro de um veículo, que estava na garagem do imóvel, a equipe encontrou um revólver calibre.38, com duas munições intactas e 11 deflagradas.

Ainda, no interior do veículo, foi encontrado um pacote com cocaína, o qual foi apreendido para análise pericial.

O suspeito foi preso e encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

