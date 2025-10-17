Adolescente aborda equipe da PM para pedir socorro para a mãe, vítima de violência doméstica

Uma adolescente, de 16 anos, abordou uma equipe da Polícia Militar para pedir socorro para mãe dela que estava sofrendo violência doméstica, em Três Lagoas. De acordo com o registro policial, durante a “Operação Força Total”, uma equipe da Rádio Patrulha, em fiscalização na rua Yamaguti Kankit, foi abordada por uma menor que conduziu os policiais até um supermercado, onde fizeram contato com a vítima, uma mulher de 33 anos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que sofria ameaças constantes por parte do companheiro,de 49 anos. Relatou que, em outros momentos, teria sofrido agressões físicas e era impedida de ter o controle financeiro, caracterizando violência patrimonial.

A vítima ainda narrou que as ameaças sofridas eram direcionadas para ela, para os filhos que viviam coagidos e com medo.

Os policiais foram até a residência da vítima, com apoio de outra equipe da PM, já que a mulher informou que o supeito andava armado.