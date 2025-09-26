Adolescente causa danos em escola estadual após celular ser retido durante aula em Três Lagoas

Uma ocorrência de dano ao patrimônio público foi registrada na tarde de quarta-feira (24) em uma escola estadual localizada no Centro de Três Lagoas.

Segundo informações da Polícia Militar, uma estudante de 14 anos se revoltou após ter o celular recolhido durante a aula, em cumprimento às regras da instituição. A direção havia informado que o aparelho poderia ser devolvido no fim do período letivo, mas a aluna insistiu em reaver o objeto ainda no decorrer do dia.