Três Lagoas

Ocorrência

Adolescente causa danos em escola estadual após celular ser retido durante aula em Três Lagoas

Polícia Militar foi chamada para atender o caso e o Conselho Tutelar enviou uma conselheira para acompanhar a situação

Alfredo Neto

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a estudante e a mãe dela até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
Uma ocorrência de dano ao patrimônio público foi registrada na tarde de quarta-feira (24) em uma escola estadual localizada no Centro de Três Lagoas.

Segundo informações da Polícia Militar, uma estudante de 14 anos se revoltou após ter o celular recolhido durante a aula, em cumprimento às regras da instituição. A direção havia informado que o aparelho poderia ser devolvido no fim do período letivo, mas a aluna insistiu em reaver o objeto ainda no decorrer do dia.

Diante da negativa, a adolescente passou a xingar servidores da escola e, em seguida, derrubou cadeiras na secretaria. Ela também utilizou um capacete para quebrar uma janela da sala de tecnologia, causando danos ao prédio.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a estudante e a mãe dela até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.

