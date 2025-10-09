Veículos de Comunicação
Polícia

Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante pela SIG, por roubo de bicicleta

Bicicleta recuperada pela Polícia Civil e devolvida para o proprietário

Israel Espíndola

O adolescente esta envolvido em outros atos infracionais graves em Três Lagoas. Foto: Divulgação/Polícia Civil.
O adolescente esta envolvido em outros atos infracionais graves em Três Lagoas. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Na manhã desta quarta-feira (9), investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, apreenderam em flagrante um adolescente de 15 anos, suspeito da prática de ato infracional equivalente ao crime de roubo.

O fato ocorreu na noite de terça-feira (8), quando a vítima, um adolescente de 13 anos, foi abordada por um indivíduo que, afirmando estar armado com uma faca, exigiu que entregasse a bicicleta.

De posse das informações sobre as características físicas do suspeito, os investigadores identificaram que poderia se tratar de um adolescente envolvido em outros atos infracionais graves e foram até a residência dele.

No local, o jovem foi questionado se estava em posse de alguma bicicleta. Ele respondeu afirmativamente e apresentou o veículo à equipe, alegando inicialmente que a havia adquirido na noite anterior.

O adolescente foi conduzido à sede da SIG, onde, ouvido na presença do pai, confessou a prática do ato infracional. Ele confirmou ter ameaçado a vítima mediante a afirmação e a simulação de que estava armado com uma faca, subtraindo a bicicleta.

O delegado responsável determinou a apreensão em flagrante do adolescente, que foi encaminhado às celas da Depac e colocado à disposição da Justiça para eventual internação na Unei.

