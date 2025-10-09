Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante pela SIG, por roubo de bicicleta

Na manhã desta quarta-feira (9), investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, apreenderam em flagrante um adolescente de 15 anos, suspeito da prática de ato infracional equivalente ao crime de roubo.

O fato ocorreu na noite de terça-feira (8), quando a vítima, um adolescente de 13 anos, foi abordada por um indivíduo que, afirmando estar armado com uma faca, exigiu que entregasse a bicicleta.

De posse das informações sobre as características físicas do suspeito, os investigadores identificaram que poderia se tratar de um adolescente envolvido em outros atos infracionais graves e foram até a residência dele.