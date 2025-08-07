Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas no bairro Novo Oeste

A Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática, apreendeu um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (6), nas proximidades do bar conhecido como “Fecha Nunca”, no bairro Novo Oeste, região oeste de Três Lagoas.
De acordo com nota da PM, durante rondas em uma área já conhecida pelo comércio de entorpecentes, os militares abordaram o menor em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foram encontradas 19 porções de crack, quatro de cocaína e duas de maconha, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.
Ainda segundo os policiais, o adolescente confessou que comercializava os entorpecentes e afirmou que aquele era seu “corre” (forma de trabalho). Ele relatou que vendia as porções de crack e maconha por R$ 10,00 cada, enquanto as de cocaína eram vendidas por R$ 20,00.
O menor foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi ouvido, autuado e posteriormente liberado na presença dos responsáveis legais. O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude, que dará prosseguimento às medidas cabíveis.