Adolescente de 16 anos é apreendido após fuga e direção perigosa em Três Lagoas

Uma equipe da Força Tática do 2° Batalhão de Polícia Militar, em Três Lagoas, apreendeu, na noite da última terça-feira (12), por volta das 19h50, um adolescente de 16 anos após uma perseguição envolvendo direção perigosa pelas ruas do bairro Novo Oeste.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela rua Abílio Siqueira Campos quando notaram uma motocicleta azul parada em uma rotatória, sem retrovisores. O condutor, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e hesitação quanto à direção a seguir, o que levantou suspeitas da equipe.

Na tentativa de escapar da abordagem, o adolescente arrancou bruscamente com a motocicleta, seguindo em alta velocidade por diversas vias do bairro, como as ruas Sobral, Crato e Angelina Tebet. Durante a fuga, ele colocou em risco pedestres, motoristas e até pessoas que participavam de um velório na região.