Adolescente é apreendido com drogas no bairro Novo Oeste

Um adolescente de 17 anos, foi apreendido, na madrugada de terça-feira (14), por tráfico de drogas no condomínio Tucano, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do registro policial, uma equipe da Força Tática, do 2° Batalhão de Polícia Militar, fiscalizava a região quando avistou um jovem que estava sentado em uma cadeira e quando viu os policiais, fugiu gritando: “moiô, corre que os ‘home’ tão vindo ai”.

Os policiais conseguiram capturar este adolescente e questionado porque da tentativa da fuga, o mesmo informou que estava na ‘correria’, gíria usada no tráfico de drogas.