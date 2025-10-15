Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Força Tática

Adolescente é apreendido com drogas no bairro Novo Oeste

O adolescente tentou fugir, mas acabou sendo capturado com diversas drogas

Israel Espíndola

Os policiais conseguiram capturar este adolescente e questionado porque da tentativa da fuga, o mesmo informou que estava na ‘correria’, gíria usada no tráfico de drogas. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Um adolescente de 17 anos, foi apreendido, na madrugada de terça-feira (14), por tráfico de drogas no condomínio Tucano, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do registro policial, uma equipe da Força Tática, do 2° Batalhão de Polícia Militar, fiscalizava a região quando avistou um jovem que estava sentado em uma cadeira e quando viu os policiais, fugiu gritando: “moiô, corre que os ‘home’ tão vindo ai”.

Os policiais conseguiram capturar este adolescente e questionado porque da tentativa da fuga, o mesmo informou que estava na ‘correria’, gíria usada no tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o registro policial, com ele foi apreendido uma porção de cocaína, que totalizou 169,2 gramas; 33 pinos de cocaína, que pesou 30,6 gramas; uma porção de maconha, que totalizou 11 gramas; um tablete de maconha que pesou 650 gramas, uma balança de precisão e diversos pinos vazios.

Ele foi apreendido juntamente com a droga e encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

