Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Três Lagoas

Na madrugada desta quinta-feira (11), por volta das 0h35, policiais do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento na avenida Clodoaldo Garcia, a equipe abordou o jovem, que apresentava comportamento suspeito. Em revista pessoal, foram encontrados oito papelotes de substância análoga ao crack, totalizando 2,05 gramas, além de uma quantia em dinheiro, que, segundo o próprio adolescente, teria origem na venda dos entorpecentes.