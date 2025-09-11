Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Menor

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Três Lagoas

Menor foi flagrado durante madrugada em avenida e durante abordagem foi localizada drogas

Alfredo Neto

Menor foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e liberado após prestar esclarecimentos. Foto: Divulgação Polícia Militar.
Na madrugada desta quinta-feira (11), por volta das 0h35, policiais do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento na avenida Clodoaldo Garcia, a equipe abordou o jovem, que apresentava comportamento suspeito. Em revista pessoal, foram encontrados oito papelotes de substância análoga ao crack, totalizando 2,05 gramas, além de uma quantia em dinheiro, que, segundo o próprio adolescente, teria origem na venda dos entorpecentes.

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado às autoridades competentes para a devida lavratura do ato infracional e providências legais cabíveis.

A ação integra as operações contínuas da Polícia Militar de Três Lagoas no combate ao tráfico de drogas e na proteção da comunidade local.

