Adolescente e dois motoristas de aplicativo são flagrados transportando 193 kg de maconha de Três Lagoas para SP

Suspeitos usavam dois carros e faziam o trajeto três vezes por semana, segundo PM

Kelly Martins

Suspeitos foram abordados durante uma operação da Força Tática que monitorava a divisa entre os estados de SP e MS. Foto: Divulgação/PM de Castilho.

Dois homens foram presos e uma adolescente de 17 anos apreendida por tráfico de drogas, na sexta-feira (1º), em Castilho (SP). O trio transportava 193 quilos de maconha em dois veículos que haviam saído de Três Lagoas (MS) com destino a São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante uma operação da Força Tática que monitorava a divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A equipe havia recebido informações de que dois carros buscariam drogas em Três Lagoas.

Os veículos foram interceptados na BR-262, próximo à estrada do aeroporto de Castilho. Em um deles, os policiais encontraram 165 tabletes de maconha, totalizando 193 quilos.

Os ocupantes confessaram que pegaram a droga em Três Lagoas e receberiam R$ 1.500 pelo transporte. O casal que viajava no carro da frente, modelo HB20, atuava como batedor da carga.

A adolescente é moradora de Três Lagoas, e os dois homens, de 32 e 41 anos, são de Araçatuba e trabalham como motoristas de aplicativo. Segundo a polícia, o grupo fazia o trajeto pelo menos três vezes por semana havia vários meses.

O flagrante foi registrado na Delegacia de Polícia de Castilho. Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

