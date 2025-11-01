Adolescente e dois motoristas de aplicativo são flagrados transportando 193 kg de maconha de Três Lagoas para SP

Dois homens foram presos e uma adolescente de 17 anos apreendida por tráfico de drogas, na sexta-feira (1º), em Castilho (SP). O trio transportava 193 quilos de maconha em dois veículos que haviam saído de Três Lagoas (MS) com destino a São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante uma operação da Força Tática que monitorava a divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A equipe havia recebido informações de que dois carros buscariam drogas em Três Lagoas.

Os veículos foram interceptados na BR-262, próximo à estrada do aeroporto de Castilho. Em um deles, os policiais encontraram 165 tabletes de maconha, totalizando 193 quilos.