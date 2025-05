Adolescente em bicicleta elétrica bate em carro da prefeitura e é levada para UPA

Um acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta elétrica e um veículo oficial da Prefeitura de Três Lagoas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27). A colisão ocorreu no cruzamento da avenida Filinto Müller com a rua Manoel Ferreira da Rocha, no bairro Santo André, região Norte da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo Fiat Palio, pertencente à Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel), seguia no sentido centro–bairro pela avenida Filinto Müller e, ao realizar uma conversão à esquerda para acessar o sentido da 2ª Lagoa, teve a parte frontal esquerda atingida por uma bicicleta elétrica. O veículo era conduzido por um servidor público da pasta. A ciclista, uma adolescente que se deslocava pela ciclovia em direção ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), foi arremessada ao solo com o impacto.

Apesar do susto, a jovem estava consciente e orientada, embora bastante nervosa e chorando muito no momento do atendimento. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A jovem não sofreu fraturas aparentes. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) auxiliaram na sinalização da via para evitar novos acidentes, e a Polícia Militar registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Como o veículo envolvido pertence a um órgão público, foi acionada a assessoria de comunicação da Prefeitura, que até divulgou uma nota à imprensa, segue a nota à baixo;