Adolescente empina moto em frente ao GETAM e empreende fuga sem sucesso

Em Três Lagoas, policiais militares do 2º Batalhão apreenderam, na noite desta segunda-feira (17), um adolescente de 16 anos por direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A abordagem ocorreu por volta das 21h50, durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do Grupo Tático Motorizado (Getam) no bairro Vila Haro.

Os policiais avistaram uma motocicleta realizando manobras arriscadas, como empinar o veículo, na rua Clóvis Bevilaqua. A conduta do condutor representava risco tanto para sua própria segurança quanto para de outros usuários da via. Diante da situação, a guarnição iniciou um acompanhamento tático e conseguiu abordar o suspeito.