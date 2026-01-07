Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Preservação

Adolescente transforma paixão pela natureza em ação ambiental em Três Lagoas

No quintal da casa onde mora com a mãe, Hector criou um pequeno viveiro

Pedro Tergolino

A atitude do adolescente mostra que a preservação ambiental também começa dentro de casa e serve de inspiração para toda a comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
A atitude do adolescente mostra que a preservação ambiental também começa dentro de casa e serve de inspiração para toda a comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

Um exemplo de consciência ambiental vem chamando a atenção em Três Lagoas. Aos 12 anos, o estudante Hector Luis Gonçalves de Oliveira tem se destacado pela dedicação à preservação do meio ambiente, produzindo mudas de árvores e participando do plantio no Parque de Preservação Ambiental (A Cascalheira), entre as lagoas.

Apaixonado por plantas e animais desde muito cedo, Hector conta que o incentivo veio do pai, que costuma fazer trilhas no parque e o motivou a produzir mudas em casa.

“Essa ideia surgiu graças ao meu pai. A gente faz as mudas e, com o grupo dos aventureiros, planta lá dentro da trilha, na prainha. A gente planta bastante muda”, explicou o adolescente.

No quintal da casa onde mora com a mãe, Hector criou um pequeno viveiro. Lá, ele cultiva árvores frutíferas como goiabeiras, incluindo uma variedade de goiaba roxa, muda que ganhou da avó e que considera especial.

“Minha avó me deu essa muda há três anos. Eu plantei junto com meu pai e ela se desenvolveu”, contou.

Aluno da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Hector afirma que o aprendizado sobre educação ambiental na escola reforçou ainda mais a vontade de cuidar da natureza.

“É pra salvar os animais e ajudar a Cascalheira, que está sofrendo com muito desmatamento”, destacou.

A mãe, Luana, se emociona ao falar do envolvimento do filho com o meio ambiente e afirma que o interesse surgiu ainda na infância.

“O amor dele começou pelos animais, principalmente pelos cavalos. Ele sempre gostou muito da natureza. É um orgulho muito grande para nós”, afirmou.

Apesar da pouca idade, Hector já pensa no futuro e não esconde o sonho de seguir carreira ligada ao meio ambiente.

“Quero ser biólogo ou zootecnista”, revelou.

A atitude do adolescente mostra que a preservação ambiental também começa dentro de casa e serve de inspiração para toda a comunidade. Hector segue plantando árvores, e cultivando esperança por um futuro mais verde em Três Lagoas.

