Adolescente transforma paixão pela natureza em ação ambiental em Três Lagoas

Um exemplo de consciência ambiental vem chamando a atenção em Três Lagoas. Aos 12 anos, o estudante Hector Luis Gonçalves de Oliveira tem se destacado pela dedicação à preservação do meio ambiente, produzindo mudas de árvores e participando do plantio no Parque de Preservação Ambiental (A Cascalheira), entre as lagoas.

Apaixonado por plantas e animais desde muito cedo, Hector conta que o incentivo veio do pai, que costuma fazer trilhas no parque e o motivou a produzir mudas em casa.

“Essa ideia surgiu graças ao meu pai. A gente faz as mudas e, com o grupo dos aventureiros, planta lá dentro da trilha, na prainha. A gente planta bastante muda”, explicou o adolescente.

No quintal da casa onde mora com a mãe, Hector criou um pequeno viveiro. Lá, ele cultiva árvores frutíferas como goiabeiras, incluindo uma variedade de goiaba roxa, muda que ganhou da avó e que considera especial.

“Minha avó me deu essa muda há três anos. Eu plantei junto com meu pai e ela se desenvolveu”, contou.

Aluno da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Hector afirma que o aprendizado sobre educação ambiental na escola reforçou ainda mais a vontade de cuidar da natureza.