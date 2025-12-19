Adolescente ataca ex-namorado e companheira com canivete no bairro Novo Oeste 2

Uma briga registrada na noite de quinta-feira (18) terminou com duas pessoas feridas por arma branca em um condomínio residencial localizado na rua Rio Negro, no bairro Novo Oeste 2, em Três Lagoas.

De acordo com informações policiais, a ocorrência aconteceu entre 20h42 e 20h45, quando a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, as equipes encontraram uma vítima feminina de 18 anos e um jovem de 18 anos, ambos feridos após uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Conforme relato do jovem, a suspeita, uma adolescente de 16 anos, teria ido até a portaria do condomínio para tirar satisfação com a mulher de 18 anos. As duas começaram a discutir e entraram em vias de fato. Durante a confusão, a adolescente teria sacado um canivete e desferido golpes contra a vítima. Ao tentar intervir, o jovem também acabou ferido na mão direita.