Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas no bairro Guanabara

Dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de quarta-feira (21), no bairro Guanabara, em Três Lagoas. A ação foi realizada por uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, após denúncia anônima recebida pelo telefone 190.

Segundo a PM, a informação repassada indicava a prática de “disk entrega” de entorpecentes, com base em um imóvel utilizado como ponto de distribuição de drogas. Com base na denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram dois adolescentes que deixavam o imóvel suspeito.

Durante a abordagem, com um dos jovens, de 16 anos, os militares encontraram uma porção de crack. Aos policiais, ele admitiu que iria vender a droga a mando do responsável pelo imóvel. O segundo abordado, de 15 anos, confirmou a versão.