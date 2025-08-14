Veículos de Comunicação
Posse

Advogada fala sobre presidência da Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas

Vandressa Borges, destacou os objetivos e metas da entidade,, reforçando a importância de fortalecer o empreendedorismo local

Pedro Tergolino

A nova presidente da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas (AJE-TL), Vandressa Borges, destacou os objetivos e metas da entidade para o próximo biênio, reforçando a importância de fortalecer o empreendedorismo local. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

A nova presidente da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas (AJE-TL), Vandressa Borges, destacou os objetivos e metas da entidade para o próximo biênio, reforçando a importância de fortalecer o empreendedorismo local.

Segundo Vandressa, a principal missão da AJE-TL é criar oportunidades e capacitar jovens que desejam iniciar ou expandir seus negócios.

“Nosso foco será oferecer mais treinamentos, workshops e eventos de networking. Queremos aproximar os empreendedores da nossa cidade de oportunidades reais”, afirmou.

A presidente ressaltou que pretende ampliar a representatividade da associação junto ao poder público e ao setor privado.

“Precisamos que o jovem empreendedor seja ouvido e tenha espaço para expor suas necessidades. Esse diálogo é fundamental para que possamos criar um ambiente de negócios mais favorável em Três Lagoas”, disse Vandressa Borges.

Ela também pontuou que a AJE-TL buscará parcerias estratégicas para fomentar inovação e tecnologia nos empreendimentos locais.

“A inovação é um diferencial competitivo. Vamos incentivar que nossos associados utilizem ferramentas modernas para melhorar seus produtos e serviços”, completou.

Outro compromisso assumido por Vandressa é aproximar a entidade de instituições de ensino.

“Queremos levar o associativismo para dentro das escolas e universidades, mostrando aos jovens que empreender é possível e que eles não precisam sair da cidade para alcançar sucesso”, destacou.

A nova gestão, segundo a presidente, também será marcada por ações sociais.

“O empreendedorismo também tem uma função social. Vamos realizar campanhas solidárias e contribuir com causas importantes para a nossa comunidade”, concluiu Vandressa Borges.

