Advogada fala sobre presidência da Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas

A nova presidente da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas (AJE-TL), Vandressa Borges, destacou os objetivos e metas da entidade para o próximo biênio, reforçando a importância de fortalecer o empreendedorismo local.

Segundo Vandressa, a principal missão da AJE-TL é criar oportunidades e capacitar jovens que desejam iniciar ou expandir seus negócios.

“Nosso foco será oferecer mais treinamentos, workshops e eventos de networking. Queremos aproximar os empreendedores da nossa cidade de oportunidades reais”, afirmou.

A presidente ressaltou que pretende ampliar a representatividade da associação junto ao poder público e ao setor privado.

“Precisamos que o jovem empreendedor seja ouvido e tenha espaço para expor suas necessidades. Esse diálogo é fundamental para que possamos criar um ambiente de negócios mais favorável em Três Lagoas”, disse Vandressa Borges.

Ela também pontuou que a AJE-TL buscará parcerias estratégicas para fomentar inovação e tecnologia nos empreendimentos locais.