Advogado de Três Lagoas perde R$ 22 mil em golpe do falso leilão

Um morador de Três Lagoas foi vítima de um golpe eletrônico após se interessar por um veículo anunciado em um site de leilões. O fato ocorreu em 31 de março de 2025 e, o anúncio, aparentemente legítimo, oferecia veículos com lances atrativos. Após fazer o cadastro no site, a vítima entrou em contato com uma pessoa identificada como Rodrigo Rossi, que informou os dados bancários para o pagamento de um lance. A vítima, acreditando que estava comprando o veículo, transferiu R$ 22.355,00 por meio de Pix para uma conta de nome Andreza Pires Rodrigues.

Após realizar o pagamento, o homem recebeu a nota fiscal do veículo, mas ao verificar os documentos, percebeu que se tratava de uma falsificação. Ao perceber o golpe, a vítima procurou a delegacia para registrar o caso. A fraude foi descoberta quando ele entrou em contato com o vendedor para agendar a entrega do veículo, mas não obteve mais respostas. O caso foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia de Três Lagoas, e as investigações seguem para identificar os responsáveis pela fraude.