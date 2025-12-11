Advogado tributarista fala sobre panorama de negócios e riscos jurídicos para proprietário rurais

O crescimento acelerado de Três Lagoas e de toda a região tem movimentado diversos setores, especialmente o agronegócio. Para entender os impactos jurídicos desse avanço e o novo panorama de negócios no campo, o programa RCN Notícias, da TVC HD, canal 13.1, conversou com o advogado André Milton, sócio do escritório Brasil Salomão e Matheus Advocacia. Com 16 anos de atuação na cidade e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, ele analisa as oportunidades geradas pela expansão da celulose e de novas culturas agrícolas, e alerta para cuidados necessários por parte dos produtores rurais.

Segundo o advogado, o desenvolvimento regional alterou de forma significativa o valor das terras e a dinâmica de negociações.

“Quando chegamos aqui, em 2009, um alquere em Água Clara custava cerca de R$ 9 mil. Hoje, encontramos negociações chegando a R$ 100 mil. Em Três Lagoas, há casos que passam de R$ 200 mil. Isso pressionou muitos proprietários a vender ou arrendar suas áreas, mesmo quem nunca cogitou fazer isso”, explica.

Com a instalação e ampliação de plantas industriais como Suzano, Eldorado e, mais recentemente, Arauco e Abracel, além da chegada de novas culturas (como citricultura, irrigação, soja e amendoim), a procura por terras se intensificou. Esse cenário trouxe também uma série de riscos jurídicos, especialmente para quem não está preparado documental e tributariamente.

De acordo com André Milton, muitos produtores acabam enfrentando problemas por falta de organização de documentos e cadastros obrigatórios, como CCIR, CAR, ITR e georreferenciamento.

“Alguns tinham custeios bancários que não foram baixados na matrícula da propriedade. Outros nunca regularizaram cadastros ambientais. Quando surge uma proposta, percebem que não conseguem concluir a negociação”, detalha.

O advogado também alerta para a fiscalização da Receita Federal, que tem intensificado a análise de contratos de arrendamento e parceria rural. A principal diferença está na tributação:

Arrendamento: pode gerar imposto de até 27,5% para pessoa física.

Parceria: costuma ser tributada em cerca de 5,5%, desde que caracterizada corretamente.