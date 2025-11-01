Aeroporto de Três Lagoas está entre os 9 terminais que devem ir a leilão em MS

Sem voos comerciais desde que a Azul deixou de operar no município, o Aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas, está entre os nove terminais de Mato Grosso do Sul incluídos em um estudo de pré-viabilidade para concessão à iniciativa privada. O levantamento foi conduzido pela Infra S.A, em parceria com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) do governo estadual, e já apresentado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, no início de outubro.

Com potencial para atrair mais de R$ 150 milhões em investimentos privados, os aeroportos foram considerados economicamente viáveis e estratégicos para impulsionar o turismo, o agronegócio e a indústria sul-mato-grossense. Além de Três Lagoas, estão na lista os terminais de Campo Grande (Estância Santa Maria), Bonito, Dourados, Chapadão do Sul, Coxim, Porto Murtinho, Naviraí e Nova Andradina.

A expectativa é que os projetos sejam incluídos na carteira do Programa Estadual de Parcerias (PROP/MS), que tem o objetivo de viabilizar investimentos em infraestrutura e serviços públicos em conjunto com o setor privado. A discussão sobre a licitação dos aeroportos deve ocorrer apenas em 2026, após ajustes no Plano Logístico Aeroviário, lançado em 2023, com previsão de R$ 250 milhões em recursos públicos.

Os estudos de pré-viabilidade analisaram 20 aeroportos regionais, sendo 15 já existentes e cinco novas propostas. Nove deles apresentaram viabilidade econômica imediata, abrindo uma janela de oportunidade para investidores interessados em explorar o setor aéreo no Estado. O projeto pode beneficiar cerca de 2 milhões de habitantes em áreas estratégicas do agronegócio e turismo.