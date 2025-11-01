Aeroporto de Três Lagoas está entre os 9 terminais que devem ir a leilão em MS

Sem voos comerciais desde que a Azul deixou de operar no município, o Aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas, está entre os nove terminais de Mato Grosso do Sul incluídos em um estudo de pré-viabilidade para concessão à iniciativa privada. O levantamento foi conduzido pela Infra S.A, em parceria com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) do governo estadual, e já apresentado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, no início de outubro.
Com potencial para atrair mais de R$ 150 milhões em investimentos privados, os aeroportos foram considerados economicamente viáveis e estratégicos para impulsionar o turismo, o agronegócio e a indústria sul-mato-grossense. Além de Três Lagoas, estão na lista os terminais de Campo Grande (Estância Santa Maria), Bonito, Dourados, Chapadão do Sul, Coxim, Porto Murtinho, Naviraí e Nova Andradina.
A expectativa é que os projetos sejam incluídos na carteira do Programa Estadual de Parcerias (PROP/MS), que tem o objetivo de viabilizar investimentos em infraestrutura e serviços públicos em conjunto com o setor privado. A discussão sobre a licitação dos aeroportos deve ocorrer apenas em 2026, após ajustes no Plano Logístico Aeroviário, lançado em 2023, com previsão de R$ 250 milhões em recursos públicos.
Os estudos de pré-viabilidade analisaram 20 aeroportos regionais, sendo 15 já existentes e cinco novas propostas. Nove deles apresentaram viabilidade econômica imediata, abrindo uma janela de oportunidade para investidores interessados em explorar o setor aéreo no Estado. O projeto pode beneficiar cerca de 2 milhões de habitantes em áreas estratégicas do agronegócio e turismo.
A ampliação e modernização dos terminais devem fortalecer a conectividade aérea e a integração econômica do Centro-Oeste. A Infra S.A. seguirá acompanhando o Governo de Mato Grosso do Sul na fase de estruturação, desenvolvendo o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e fornecendo subsídios técnicos até o leilão. “Ver empresas engajadas nas reuniões bilaterais é a prova de que estamos no caminho certo. Agora, o foco é avançar rapidamente para a estruturação, transformando este diagnóstico em projetos maduros, capazes de garantir competitividade e desenvolvimento regional”, afirmou Cristiano Della Giustina, diretor de Planejamento da Infra S.A.
Segundo o EPE, o governo estadual já aplicou cerca de R$ 143 milhões em obras finalizadas desde 2023, dentro do Plano Logístico Aeroviário. As intervenções incluem pavimentação e ampliação de pistas, construção de terminais de passageiros, cercas operacionais, balizamento noturno e sinalização, com o objetivo de garantir mais segurança, acessibilidade e eficiência aos aeroportos regionais.
Atualmente, há obras e projetos em andamento em 13 aeródromos: Corumbá, Jardim, Campo Grande, Maracaju, Dourados, Naviraí, São Gabriel, Camapuã, Água Clara, Inocência, Cassilândia, Paranaíba e Bonito.
A iniciativa de concessão, segundo o governo, representa um novo passo para o setor aéreo sul-mato-grossense e reacende a expectativa de que cidades como Três Lagoas poderão retomar, nos próximos anos a operação de voos comerciais e a integração com os principais centros do país.