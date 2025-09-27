Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Infraestrutura

Aeroporto de Três Lagoas precisa de adequações para receber voos comerciais

Obras incluem aumento da resistência da pista, mudança de hangares e implantação de pouso por instrumentos

Ana Cristina Santos

Aeroporto de Três Lagoas segue sem operação de voos comerciais. Foto: Divulgação.
Aeroporto de Três Lagoas segue sem operação de voos comerciais. Foto: Divulgação.

Três Lagoas segue sem voos comerciais desde 10 de março, quando a Azul Linhas Aéreas suspendeu a rota que ligava o município ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Para que novas companhias possam operar na cidade, o aeroporto precisa passar por adequações estruturais.


Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Gomes Júnior, o governo do Estado já assumiu o compromisso de realizar as obras necessárias. Entre as melhorias previstas estão o aumento da resistência da pista, que precisa elevar o PCN (capacidade de carga do pavimento) de 28 para pelo menos 42, a mudança de localização dos hangares e a implantação do sistema IFR (Instrument Flight Rules), que permite pousos por instrumentos.


A pista do aeroporto tem dois mil metros, mas hoje opera apenas por aproximação visual. Com a mudança para IFR, a extensão útil passará para 1.850 metros, condição considerada suficiente para receber aeronaves maiores, como os aviões Boeings com maior capacidade para transportar passageiros. O investimento está estimado em mais de R$ 10 milhões, com execução integral pelo governo estadual. A prefeitura ficou responsável pela doação do projeto. O processo encontra-se em fase de licenciamento ambiental para, em seguida, ser aberta a licitação.


De acordo com Marcos Júnior, a Gol já manifestou interesse em operar em Três Lagoas após a conclusão das obras. Além dela, outras empresas, como a Azul e a Latam, também estão em negociação. O Estado ainda avalia voos regionais com aeronaves de menor porte, ligando Três Lagoas a Campo Grande.

Notícias Relacionadas


O secretário destacou que a ausência de voos comerciais tem sido alvo de questionamentos, principalmente de indústrias instaladas na cidade, mas reforçou que os investimentos estão encaminhados.

“Nosso planejamento está correto e o caminho é esse. Com as adequações, teremos condições de receber companhias e ampliar a conectividade de Três Lagoas”, afirmou.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos