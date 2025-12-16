Agência do INSS de Três Lagoas realizou mais de dez mil atendimentos à população em 2025

A Agência do INSS de Três Lagoas realizou mais de 10 mil atendimentos ao longo de 2025, mesmo enfrentando limitações no número de servidores e peritos médicos. O balanço foi apresentado pela gerente da unidade, Rosane Ballerini, que explicou o funcionamento dos atendimentos e os desafios enfrentados pela Previdência Social no município.

Segundo a gerente, uma das principais dúvidas da população ainda está relacionada à necessidade de agendamento prévio, obrigatório para praticamente todos os serviços presenciais.

“Hoje o atendimento no INSS é totalmente agendado. Infelizmente, não temos pessoal suficiente para atender demanda espontânea. A pessoa precisa agendar pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS para garantir um atendimento digno, com data e horário definidos”, explicou Rosane.

Ela destaca que o modelo atual evita filas e longas esperas, comuns no passado.

“Antigamente a pessoa ficava três, quatro ou cinco horas esperando e, muitas vezes, nem era atendida. Hoje ela vem no horário marcado e encontra um servidor aguardando”, completou.

De acordo com a gerente, o tempo médio de espera para atendimentos agendados é de cerca de três dias. A maior parte dos serviços pode ser resolvida de forma remota, sem a necessidade de ir até a agência.

Entre os benefícios oferecidos pelo INSS estão:

aposentadorias por idade, tempo de contribuição e incapacidade permanente;

auxílio por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

auxílio-reclusão;

pensão por morte;

salário-maternidade;

Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade;

seguro-defeso para pescadores artesanais.

O atendimento presencial ocorre apenas em casos específicos, como perícia médica ou entrega de documentos, sempre mediante agendamento.