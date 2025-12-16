Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Aposentadoria

Agência do INSS de Três Lagoas realizou mais de dez mil atendimentos à população em 2025

De acordo com a gerente, o tempo médio de espera para atendimentos agendados é de cerca de três dias

Pedro Tergolino

O atendimento presencial ocorre apenas em casos específicos, como perícia médica ou entrega de documentos, sempre mediante agendamento. Foto: Arquivo/RCN 67.
O atendimento presencial ocorre apenas em casos específicos, como perícia médica ou entrega de documentos, sempre mediante agendamento. Foto: Arquivo/RCN 67.

A Agência do INSS de Três Lagoas realizou mais de 10 mil atendimentos ao longo de 2025, mesmo enfrentando limitações no número de servidores e peritos médicos. O balanço foi apresentado pela gerente da unidade, Rosane Ballerini, que explicou o funcionamento dos atendimentos e os desafios enfrentados pela Previdência Social no município.

Segundo a gerente, uma das principais dúvidas da população ainda está relacionada à necessidade de agendamento prévio, obrigatório para praticamente todos os serviços presenciais.

“Hoje o atendimento no INSS é totalmente agendado. Infelizmente, não temos pessoal suficiente para atender demanda espontânea. A pessoa precisa agendar pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS para garantir um atendimento digno, com data e horário definidos”, explicou Rosane.

Ela destaca que o modelo atual evita filas e longas esperas, comuns no passado.

“Antigamente a pessoa ficava três, quatro ou cinco horas esperando e, muitas vezes, nem era atendida. Hoje ela vem no horário marcado e encontra um servidor aguardando”, completou.

De acordo com a gerente, o tempo médio de espera para atendimentos agendados é de cerca de três dias. A maior parte dos serviços pode ser resolvida de forma remota, sem a necessidade de ir até a agência.

Entre os benefícios oferecidos pelo INSS estão:

  • aposentadorias por idade, tempo de contribuição e incapacidade permanente;
  • auxílio por incapacidade temporária;
  • auxílio-acidente;
  • auxílio-reclusão;
  • pensão por morte;
  • salário-maternidade;
  • Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade;
  • seguro-defeso para pescadores artesanais.

O atendimento presencial ocorre apenas em casos específicos, como perícia médica ou entrega de documentos, sempre mediante agendamento.

Notícias Relacionadas

Apesar do volume expressivo de atendimentos, a agência enfrenta dificuldades estruturais. Atualmente, a unidade conta com 14 servidores lotados, sendo que a maioria atua em teletrabalho, realizando análise de processos.

“Presencialmente, somos apenas quatro servidores, contando comigo e minha substituta. Ou seja, temos apenas dois servidores no atendimento direto ao público. É realmente insuficiente para abrir as portas e atender toda a demanda como gostaríamos”, afirmou.

Outro ponto crítico é o número reduzido de peritos médicos. Hoje, apenas dois profissionais cedidos realizam as perícias em Três Lagoas. Com aposentadorias recentes, a gerente aguarda a realização de concurso público para recompor o quadro.

Mesmo com as limitações, Rosane Ballerini afirma que a agência de Três Lagoas tem se destacado positivamente em indicadores nacionais de desempenho.

“Os nossos índices são satisfatórios e estamos bem posicionados no ranking nacional. Isso nos dá orgulho, porque mostra que estamos fazendo o nosso trabalho com cuidado e dedicação”, destacou.

A gerente encerrou o balanço avaliando o ano de forma positiva.

“Fechamos o ano de forma satisfatória. Graças a Deus conseguimos cumprir nosso papel, e esperamos continuar no próximo ano com o mesmo empenho e dedicação”, concluiu.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos