Segurados e pensionistas do INSS terão que reagendar atendimentos

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas de quarta (28) a sexta-feira (30) para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a Central Telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.