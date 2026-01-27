Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Atenção

Segurados e pensionistas do INSS terão que reagendar atendimentos

Além das agências fechadas em todo país, os canais remotos também deixam de funcionar

Israel Espíndola

Agência do INSS em Três Lagoas também não haverá o atendimento presencial. Foto: Reprodução TVC HD
Agência do INSS em Três Lagoas também não haverá o atendimento presencial. Foto: Reprodução TVC HD

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas de quarta (28) a sexta-feira (30) para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a Central Telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.

O INSS alerta ainda que, a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 ficarão indisponíveis.

A medida, segundo o Instituto, é necessária para a modernização dos sistemas, de modo a assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços.

