Agentes de trânsito recuperam veículo furtado no Centro de Três Lagoas

Na manhã de terça-feira (7), agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas conseguiram recuperar um veículo com registro de roubo no centro da cidade.
De acordo com as informações policiais, os agentes de trânsito, durante fiscalização na área central, visualizaram um motorista dirigindo e falando ao celular. Ao consultar o sistema de segurança, constava registro de furto na cidade de Guarujá (SP), desde abril de 2023.
Em diligências na região central, com apoio de outros fiscais de trânsito e do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar, conseguiram localizar o veículo estacionado na rua Dr. Munir Thomé.
O carro foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.
