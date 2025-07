Sala da OAB e nova estrutura de cozinha são inauguradas na Colônia Penal de Três Lagoas

A Colônia Penal Industrial de Três Lagoas (CPITL) recebeu nesta quinta-feira (10) duas importantes melhorias estruturais, a nova sala de atendimento da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a reestruturação da copa e cozinha da unidade. As entregas fazem parte de um conjunto de investimentos realizados ao longo da última década, que somam mais de R$ 1 milhão em obras, sendo 80% com recursos de parcerias, especialmente com o Judiciário e o Conselho da Comunidade.

A nova sala da OAB foi implantada no espaço onde funcionava a antiga copa, com ampla reforma e doação de equipamentos pela entidade. Já a nova cozinha e copa dos servidores foram construídas com o apoio da empresa fornecedora de alimentos da unidade. Todas as obras foram executadas com mão de obra prisional autorizada pela Justiça.