Agosto Dourado reforça importância do aleitamento materno em Três Lagoas

O mês de agosto é marcado nacionalmente pela campanha Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e a importância do leite materno para o desenvolvimento dos recém-nascidos. Em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora — referência em maternidade na região Leste de Mato Grosso do Sul — está à frente das ações de conscientização e apoio às mães. Segundo a gerente do setor Materno Infantil da instituição, Thieise Machado, o leite materno é um alimento insubstituível. “O leite é o mais completo para o bebê. É importante desde os primeiros 30 minutos de vida e, por isso, é preciso estimular esse aleitamento. Não quer dizer que o bebê vai sugar já na primeira hora, mas ele começa a receber o colostro, que é rico em vitaminas, sais minerais, gordura e carboidratos”, explica.

Entre janeiro e julho deste ano, o Hospital Auxiliadora já registrou mais de 600 partos, entre naturais, cirúrgicos e de alto risco. Diante dessa demanda, a equipe multiprofissional tem papel fundamental para garantir não apenas a saúde da mãe e do bebê, mas também a orientação sobre os primeiros cuidados, com destaque para a amamentação.

Thieise Machado reforça que o ideal é amamentar, no mínimo, por seis meses. “De seis meses até dois anos, o leite materno é um alimento completo. Mas a mãe pode continuar amamentando até quando quiser”, diz.

Porém, a especialista ressalta que o aleitamento não começa apenas após o nascimento. “Amamentar começa no pré-natal. Muitas mulheres romantizam esse processo, mas ele não é fácil. Dar à luz não é simples, e amamentar também não. O primeiro passo é querer amamentar. Não se trata apenas de alimentar, é uma forma de passar proteção e amor para o bebê”, afirma.