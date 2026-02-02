AJE-TL homenageia destaques do ano e reforça protagonismo jovem no município

O Prêmio Destaques do Ano, promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas (AJE-TL), foi realizado na última sexta-feira, 30 de janeiro. Consolidado no calendário empresarial do município, o evento reuniu empresários e lideranças locais para homenagear empresas e profissionais que se destacaram pela inovação, gestão, impacto social e contribuição para o desenvolvimento de Três Lagoas.
O prefeito Cassiano Maia participou da cerimônia e destacou a importância do espírito jovem no mundo dos negócios. Segundo ele, a disposição para empreender e contribuir com o crescimento da cidade é fundamental para o fortalecimento da economia local. “Três Lagoas conta com muitos empresários com esse perfil, que colaboram diretamente para o desenvolvimento do município”, pontuou.
Fundada em 2015, a AJE-TL atua no fortalecimento dos negócios locais por meio da capacitação, do networking e da criação de oportunidades de crescimento para os empreendedores.
De acordo com o vereador e fundador da AJE-TL, Fernando Jurado, o movimento começou de forma modesta e se fortaleceu ao longo dos anos. Ele destacou que o crescimento da associação vai além dos números e se reflete, principalmente, na construção de laços e no fortalecimento das relações entre empresários comprometidos com o desenvolvimento econômico. “É gratificante ter contribuído para transformar a AJE em uma entidade consolidada”, disse.
Ao longo de dez anos de atuação, a AJE-TL conquistou representatividade e se firmou como uma instituição fundamental para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas.
O presidente da Câmara Municipal, Antônio Empeke Júnior, também prestigiou o evento e afirmou que a AJE é motivo de orgulho para o município. Segundo ele, a entidade moderniza o ambiente empresarial, movimenta a economia. “É um setor que gera renda, empregos e incentiva o protagonismo da juventude no desenvolvimento da cidade”, pontuou.
O trabalho da associação é fortalecido por parcerias que incentivam a capacitação e o crescimento dos empreendedores locais. Entre elas, destaca-se o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A gerente regional do Sebrae, Josi Signori, ressaltou a importância da participação da instituição no processo de avaliação das empresas, por meio de visitas técnicas, plataformas e sistemas que analisam produtividade, qualidade dos produtos e gestão. “Participamos de vários processos e para nós é muito gratificante colaborar com esses jovens empresários”, destacou.
A premiação reconheceu empresários que se destacaram nas categorias serviços, comércio, indústria, jovem empresário, empresário sênior e “Ajista” destaque.
Para a presidente da AJE, Vandressa Borges, o associativismo é essencial para o fortalecimento dos negócios. “O ambiente coletivo permite a troca de experiências, o compartilhamento de projetos e o apoio a novos empreendedores, contribuindo para o crescimento conjunto”, disse.
O diretor jurídico do Grupo RCN, Lucas Congro, destacou o esforço do empresariado de Três Lagoas e afirmou que os resultados demonstram que o município está no caminho certo. “É uma satisfação, para nós do grupo, participar e correalizar o evento.
Destaques do Ano por categoria – 1º lugar
Ajista: Floricultura Primavera
Comércio: Varejão das Baterias
Jovem Empreendedor: Dipolo Materiais Elétricos
Empresário Sênior: Espaço Conexão Surya
Serviços: Theo Ferrari e Henrique Chiarini
Indústria: Via Malte
Entre aplausos, homenagens e histórias inspiradoras, o Prêmio Destaques do Ano da AJE-TL foi encerrado com a apresentação da cantora Alba Lessa, que interpretou clássicos da música popular brasileira.