AJE-TL homenageia destaques do ano e reforça protagonismo jovem no município

O Prêmio Destaques do Ano, promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas (AJE-TL), foi realizado na última sexta-feira, 30 de janeiro. Consolidado no calendário empresarial do município, o evento reuniu empresários e lideranças locais para homenagear empresas e profissionais que se destacaram pela inovação, gestão, impacto social e contribuição para o desenvolvimento de Três Lagoas.

O prefeito Cassiano Maia participou da cerimônia e destacou a importância do espírito jovem no mundo dos negócios. Segundo ele, a disposição para empreender e contribuir com o crescimento da cidade é fundamental para o fortalecimento da economia local. “Três Lagoas conta com muitos empresários com esse perfil, que colaboram diretamente para o desenvolvimento do município”, pontuou.

Fundada em 2015, a AJE-TL atua no fortalecimento dos negócios locais por meio da capacitação, do networking e da criação de oportunidades de crescimento para os empreendedores.

De acordo com o vereador e fundador da AJE-TL, Fernando Jurado, o movimento começou de forma modesta e se fortaleceu ao longo dos anos. Ele destacou que o crescimento da associação vai além dos números e se reflete, principalmente, na construção de laços e no fortalecimento das relações entre empresários comprometidos com o desenvolvimento econômico. “É gratificante ter contribuído para transformar a AJE em uma entidade consolidada”, disse.

Ao longo de dez anos de atuação, a AJE-TL conquistou representatividade e se firmou como uma instituição fundamental para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas.

O presidente da Câmara Municipal, Antônio Empeke Júnior, também prestigiou o evento e afirmou que a AJE é motivo de orgulho para o município. Segundo ele, a entidade moderniza o ambiente empresarial, movimenta a economia. “É um setor que gera renda, empregos e incentiva o protagonismo da juventude no desenvolvimento da cidade”, pontuou.