Além de asfalto, prefeitura investe em escolas, saúde, moradia e lazer

Três Lagoas vive um momento intenso de obras públicas em diferentes frentes, com investimentos que vão além do asfalto e da drenagem. Escolas, creches, postos de saúde, moradias e até áreas de lazer como o Balneário Municipal fazem parte do pacote de intervenções em andamento ou previstas até 2026.

O secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, destacou que a cidade está sendo transformada por uma série de obras civis. “Temos várias frentes de trabalho, desde a construção da Escola no bairro Montanini, até a ampliação da rede de saúde, como a construção da Unidade Miguel Nunes, que vai funcionar 24 horas, e o novo CAPS Infanto Juvenil”, destacou.

A nova unidade de saúde 24 horas está em fase inicial, com a empresa mobilizando o canteiro de obras. Segundo o secretário, o prazo de entrega previsto é de 16 meses.

Na educação, há obras em creches e escolas. No setor de habitação, as 50 casas do Jardim das Violetas já estão com 70% da execução concluída. A prefeitura também prepara novas intervenções na infraestrutura urbana, como o recapeamento da avenida Filinto Müller e a pavimentação de áreas que estavam fora do mapa de obras, como o bairro Quinta da Lagoa.

Iluminação e balneário

O secretário destacou ainda o avanço do novo contrato de iluminação pública, que deve permitir melhorias em toda a cidade, inclusive na avenida de acesso ao balneário. Por lá, a primeira etapa das obras já foi concluída, com reforma dos quiosques, nova iluminação e terá construção de um deck e rampa. A próxima fase prevê melhorias na portaria e outras ações de revitalização.

“Estivemos lá recentemente e já marcamos uma reunião com o prefeito para alinhar novas ideias. Queremos deixar o local ainda mais atrativo para a população”, afirmou Osmar Dias.

Projetos futuros