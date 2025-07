Aluna do IFMS de Três Lagoas produz quebra-cabeças para a Apae

A estudante Bruna Marques, do curso técnico de Eletrotécnica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Três Lagoas, realizou um projeto que uniu educação, tecnologia e solidariedade: ela produziu 30 quebra-cabeças pedagógicos que agora compõem a brinquedoteca da APAE de Três Lagoas.

Durante três meses, Marques se dedicou ao desenvolvimento das peças, buscando aperfeiçoar técnicas, propor melhorias e adaptar os brinquedos à realidade dos alunos da instituição.

“Eu achei que não ia dar certo, mas deu. Fiquei muito feliz com o resultado. Tive que refazer alguns, mudar desenhos e ajustar o tamanho das peças para facilitar o manuseio. No fim, ficou legal”, contou a aluna.

O trabalho foi desenvolvido no IFMaker, laboratório do IFMS equipado com impressoras 3D e ferramentas industriais de fabricação. O professor Marcus Jorgetto destacou que o espaço está aberto para demandas da sociedade: “Buscamos inovação com propósito. É um ambiente público, onde a comunidade pode trazer ideias e transformá-las em soluções reais.”

A diretora da APAE, Neuza Inácio, celebrou a parceria.