Evento

Alunos da Aems vencem inédita categoria do Prêmio Sebrae de Jornalismo

O evento reuniu mais de 200 jornalistas, comunicadores e acadêmicos de todo o estado

Redação RCN67

A equipe vencedora foi formada por Any Gabriely Rodrigues Galvão, Pedro Henrique Alves Euzébio Tergolino, Letícia Maria Farias dos Santos, Leticya Guimarães de Freitas, Geovana Garcia Coimbra, Thayuri Ferreira Barbosa e Victor Pereira Falco dos Santos. Foto: Divulgação.
A equipe vencedora foi formada por Any Gabriely Rodrigues Galvão, Pedro Henrique Alves Euzébio Tergolino, Letícia Maria Farias dos Santos, Leticya Guimarães de Freitas, Geovana Garcia Coimbra, Thayuri Ferreira Barbosa e Victor Pereira Falco dos Santos. Foto: Divulgação.

Os estudantes do curso de Jornalismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas (Aems) conquistaram, na noite de terça-feira (2), em Campo Grande, o primeiro lugar na estreia da categoria “Jornalismo Universitário” do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo, com um vídeo produzido na disciplina de Telejornalismo. O reconhecimento ocorreu durante o SebraeJor 2025, evento que reuniu mais de 200 jornalistas, comunicadores e acadêmicos de todo o estado em torno do tema “Jornalismo sem fronteiras: conexões que transformam”.

A equipe vencedora foi formada por Any Gabriely Rodrigues Galvão, Pedro Henrique Alves Euzébio Tergolino, Letícia Maria Farias dos Santos, Leticya Guimarães de Freitas, Geovana Garcia Coimbra, Thayuri Ferreira Barbosa e Victor Pereira Falco dos Santos.

Representando o grupo na cerimônia, Any Galvão destacou a importância da conquista.

“É muito gratificante participar e falo isso por todos nós. Estávamos ansiosos e nervosos, mas é uma honra estar aqui. Esse é um trabalho em grupo que une turmas diferentes, uma oportunidade de conexão e de vivenciar um evento incrível como este”, disse.

A professora Emily Souza Custódio, que orientou o projeto, ressaltou o orgulho com o reconhecimento.

“Ver essa nova geração conquistando espaço e reconhecimento é emocionante. Esse prêmio comprova o talento, a dedicação e a força do jornalismo que está sendo construído dentro da faculdade”, afirmou.

O coordenador do curso de Jornalismo, Rafael Furlan, também celebrou a conquista.

“Ganhar o primeiro lugar na estreia da categoria Jornalismo Universitário mostra que estamos no caminho certo. Tenho muito orgulho dessa equipe e sei que continuarão brilhando, conquistando espaço e reconhecimento no jornalismo”, destacou.

A conquista marca um passo importante para o jornalismo acadêmico em Mato Grosso do Sul e reforça o papel da Aems na formação de profissionais preparados para os desafios do mercado de comunicação.

Confira o trabalho premiado:

