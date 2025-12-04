Alunos do CEI Nova Alvorada promovem exposição de arte com telas de celulose

O Centro de Educação Infantil (CEI) Novo Alvorada realiza, nesta sexta-feira (5), uma mostra artística que reúne pinturas produzidas por 340 crianças da Educação Infantil em telas feitas de celulose. As folhas, utilizadas como suporte para as obras, foram doadas pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto. O evento é aberto à comunidade e acontece na sede da unidade escolar.

Segundo Eduardo Ferraz, diretor de Operações Industriais da Suzano em Mato Grosso do Sul, a parceria reforça o compromisso da empresa com a educação e com iniciativas que estimulam a criatividade na infância. “Apoiar projetos que valorizam expressões culturais e o desenvolvimento das crianças é contribuir para a formação de cidadãos mais sensíveis e conectados com o mundo. Ver as folhas de celulose ganhando um novo ciclo como suporte para a arte infantil reforça nosso compromisso com a educação, com a economia circular e com o fortalecimento dos vínculos entre escola, comunidade e cultura local”, destaca.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o CEI recebe a doação de folhas de celulose A4, que são contraprovas de análises de qualidade da Unidade de Três Lagoas. “Por meio dessa parceria, essas folhas ganham mais um ciclo de uso ao se transformar em arte e em objetos de recordação para as famílias”, explica Eduardo.

O consultor de Produção de Celulose da Suzano, Jose Mauricio Viegas, ressalta que o momento é especial também para a equipe da empresa. “É um dia de celebração. As gravuras são belíssimas, e participar dessa ação já nos enche de alegria. O engajamento da escola e dos professores na montagem da exposição reflete o tipo de iniciativa que a Suzano incentiva e expressa nossa vocação em gerar e compartilhar valor com a comunidade.”