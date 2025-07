Alunos vivenciam práticas sustentáveis no Cinturão Verde de Três Lagoas

Estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual João Ponce de Arruda participaram, nesta semana, de um trabalho de campo no Cinturão Verde de Três Lagoas. A atividade faz parte do projeto de extensão da UFMS “Produção de Alimentos no Cinturão Verde de Três Lagoas-MS e Seu Potencial para a Educação Ambiental no Município”, em parceria com a Associação dos Produtores Agroecológicos do Cinturão Verde (Aspatres).

Com programação iniciada na sede da Aspatres, os alunos participaram de uma roda de conversa sobre a história, desafios e perspectivas da Área de Proteção Ambiental Jupiá e do Cinturão Verde.