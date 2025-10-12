Angelo Guerreiro deve deixar o PSDB e seguir para o PL

Divisão de espólios
A saída do governador Eduardo Riedel (PP) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) do PSDB provocou uma verdadeira reconfiguração no mapa partidário de Mato Grosso do Sul. Com a filiação de quatro novos prefeitos no último sábado (3), o Progressistas ampliou sua base e passou a comandar 20 administrações municipais, entre elas a de Três Lagoas, sob a gestão do prefeito Cassiano Maia. Já o PL, que recebeu Azambuja em setembro, atraiu 18 prefeitos de uma só vez e chegou a 23 prefeituras. O PSDB, que ainda resiste com 22, deve perder mais nomes nas próximas semanas.
Destino Liberal
O ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, também deve deixar o PSDB e seguir o mesmo caminho do ex-governador Reinaldo Azambuja, filiando-se ao PL. Ligado politicamente a Azambuja, Guerreiro poderá oficializar a mudança nos próximos meses.
Por MS
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), reafirmou nesta quarta-feira (8) que, caso dispute as eleições de 2026, será por Mato Grosso do Sul. Em agenda ao lado da primeira-dama Janja da Silva, Tebet afastou rumores de uma possível candidatura ao Senado por São Paulo, em uma eventual dobradinha com o ministro Fernando Haddad (PT). “Sou do MDB desde criancinha. Sou de MS, tenho domicílio eleitoral aqui. Devo discutir com o presidente Lula e o partido no finalzinho, mas, se vier a disputar uma eleição, será por MS”, afirmou. A ex-prefeita de Três Lagoas, no entanto, admite que o cenário político pode mudar até lá.
Não está fácil
O vereador de Três Lagoas, Vagner Tenório, o Silverado (PSDB), desabafou sobre o desgaste da política. Segundo ele, o momento é difícil para quem atua com honestidade. “Não tenho vergonha de ser político diante da honestidade e do trabalho que faço, mas, por conta dos maus exemplos, os bons acabam pagando”, disse .