Angelo Guerreiro deve deixar o PSDB e seguir para o PL

Divisão de espólios

A saída do governador Eduardo Riedel (PP) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) do PSDB provocou uma verdadeira reconfiguração no mapa partidário de Mato Grosso do Sul. Com a filiação de quatro novos prefeitos no último sábado (3), o Progressistas ampliou sua base e passou a comandar 20 administrações municipais, entre elas a de Três Lagoas, sob a gestão do prefeito Cassiano Maia. Já o PL, que recebeu Azambuja em setembro, atraiu 18 prefeitos de uma só vez e chegou a 23 prefeituras. O PSDB, que ainda resiste com 22, deve perder mais nomes nas próximas semanas.

Destino Liberal

O ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, também deve deixar o PSDB e seguir o mesmo caminho do ex-governador Reinaldo Azambuja, filiando-se ao PL. Ligado politicamente a Azambuja, Guerreiro poderá oficializar a mudança nos próximos meses.