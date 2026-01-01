Ano começa com calor intenso e alerta de chuvas fortes em Três Lagoas

O primeiro dia do ano será de muito calor e com variação de nebulosidade. E o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mantém o alerta para chuvas fortes com possibilidades de tempestades para todo Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a quinta-feira (1º) será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Além disso, a aproximação de uma frente fria oceânica favorece a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. São previstos acumulados de chuva mais significativos, podendo ultrapassar os 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões central, sudeste, nordeste e leste do estado.