Antônio João: o primeiro prefeito eleito de Três Lagoas após a ditadura

Na série especial sobre os 110 anos de Três Lagoas, hoje o tema é política. Vamos relembrar um momento marcante da história democrática do município: a eleição de 1985, quando a cidade voltou a escolher seu prefeito pelo voto direto, após quase duas décadas de nomeações durante o regime militar. O protagonista dessa virada histórica foi o médico e advogado Antônio João Campos de Carvalho, eleito em uma campanha considerada improvável, mas que surpreendeu ao derrotar nomes tradicionais da política local.

Antônio João disputou o pleito com outros três candidatos: Miguel Tabox (MDB), Dr. Darcy (PDS) e Chico da Pastoral (ligado às comunidades eclesiais de base). Em um cenário de polarização e expectativa pela volta da democracia, ele se lançou como o “azarão”, como ele mesmo diz, numa campanha simples, mas com forte apelo popular. Seu slogan — “Acredite nos homens, tenha fé” — simbolizava a esperança de mudança em um novo tempo para Três Lagoas.

“Ganhei a eleição como aquele azarão que de repente aparece na política. Derrotei candidatos muito mais estruturados. O Miguel Tabox, por exemplo, era o nome forte do MDB. A diferença foi pequena: venci com 10.190 votos, com cerca de 960 votos à frente do segundo colocado”, relembra o ex-prefeito.

A eleição de 1985 representou mais do que uma simples troca de comando no Executivo: foi o símbolo da transição democrática em nível municipal. Após 17 anos de prefeitos nomeados por indicação federal, com base no Ato Institucional nº 5 (AI-5), a população voltava a exercer sua cidadania plena nas urnas.

Três anos de governo em tempos difíceis

O mandato de Antônio João se estendeu de 1986 a 1988, coincidindo com o dos vereadores — que sempre foram eleitos, mesmo durante o regime militar. Foram três anos desafiadores, marcados por uma grave recessão econômica no país, o chamado “Plano Cruzado”, o congelamento de preços e salários, e incertezas fiscais. O orçamento municipal na época era de aproximadamente R$ 1,4 milhão — uma cifra muito modesta se comparada aos dias atuais, quando o orçamento ultrapassa os R$ 1 bilhão.

“Fizemos aquilo que foi possível com o pouco que tínhamos. Não atrasei um dia sequer o salário dos servidores. Mas as ruas ficaram mais esburacadas e tivemos que pausar muitas obras”, lembra. Segundo ele, algumas dessas obras foram retomadas pelo sucessor, outras foram abandonadas.

Mesmo com os limites orçamentários, sua gestão deixou marcas importantes: reformou todas as escolas municipais da cidade, implantou quadras esportivas em várias unidades, criou hortas comunitárias nos bairros e estimulou o associativismo e a participação popular nas decisões públicas. “Criamos os clubes de mães, incentivamos a renda familiar com doações de máquinas de costura e fizemos o primeiro regimento interno dos professores municipais, tudo com muito diálogo”, destaca.

Outro legado marcante foi a criação da primeira Secretaria Municipal de Saúde, em 1986, com o médico José Augusto Moreira Guerra como titular.

A chegada da Champion e o embrião da industrialização