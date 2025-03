Anvisa aprova primeira insulina semanal para diabetes no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira insulina semanal do mundo para o tratamento de adultos com diabetes tipo 1 e 2 no Brasil. O medicamento, chamado Awiqli, foi desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk. Apesar da aprovação, ainda não há previsão para sua disponibilidade no país.

De acordo com a Novo Nordisk, a aprovação foi baseada nos resultados do programa de ensaios clínicos Onwards, que demonstrou que a insulina icodeca, princípio ativo do medicamento, proporciona controle glicêmico eficaz e comparável ao das insulinas basais diárias. Estudos indicam que pacientes que utilizaram a substância mantiveram níveis adequados de glicemia ao longo da semana com uma única injeção.

A pesquisa também demonstrou que a insulina icodeca oferece segurança e controle glicêmico eficaz para pacientes com diabetes tipo 2, incluindo aqueles com disfunção renal, sem aumento significativo de eventos adversos graves, como hipoglicemia.