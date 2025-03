Anvisa suspende venda de marca famosa de creme dental por reações adversas

Embora não haja recomendação de recolhimento, a Anvisa orienta que os produtos sejam separados e não expostos ao consumo. A inclusão de fluoreto de estanho na fórmula pode ser a causa das reações observadas. A resolução suspende a comercialização até que a segurança do produto seja confirmada.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quinta-feira (27) uma resolução suspendendo todos os lotes do Creme Dental Colgate Total Clean Mint, substituto da linha Total 12 da marca. A medida é preventiva e terá duração de 90 dias, durante os quais serão apuradas reações adversas associadas ao produto, como lesões bucais, dor, sensação de queimação, inflamação gengival e edema labial.

Prefeitura de Três Lagoas encerra Mês das Mulheres com palestra sobre respeito para homens

Bolsas para licenciatura: estudantes do Sisu devem se cadastrar até 30 de março

O Procon-SP notificou a Colgate solicitando esclarecimentos sobre as providências que estão sendo tomadas. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) esclareceu que os ingredientes usados em dentifrícios são aprovados pela Anvisa como seguros, e que reações adversas são raras, sendo, em geral, causadas por ingredientes como agentes flavorizantes e lauril sulfato de sódio. O fluoreto de estanho, utilizado para prevenir doenças gengivais, pode causar reações que desaparecem com a interrupção do uso.

*Com informações da Agência Brasil