Aos 10 meses de gestão, Cassiano destaca avanços na administração

Prefeito completa um ano da vitória nas urnas ressaltando obras, investimentos e diz estar apenas “no começo” do trabalho

Ana Cristina Santos

Prefeito Cassiano Maia visita obras do novo shopping popular. Foto: Arquivo.
Prefeito Cassiano Maia visita obras do novo shopping popular. Foto: Arquivo.

Há um ano, Cassiano Maia (PSDB) conquistava nas urnas o comando de Três Lagoas prometendo imprimir um novo ritmo à administração municipal. Passados dez meses de governo, o prefeito faz um balanço otimista, enfatizando entregas em áreas estratégicas e um discurso voltado à eficiência da máquina pública e ao cuidado social.

Em publicação nas redes sociais, Maia lembrou o aniversário de um ano da eleição, ocorrida em 6 de outubro, e destacou que os primeiros meses de gestão foram de “muito trabalho” e “muitos resultados”. O prefeito citou avanços na educação, com a implantação do Centro de Educação Infantil Mais Parque, a criação de duas escolas de tempo integral, a Ramez Tebet e Marlene Noronha, além da sala de acomodação sensorial na Escola Maria Eulália Vieira. Segundo Maia, também foi ampliada a oferta de vagas no ensino integral nas escolas dos bairros Vila Piloto, Jardim Maristela e São Carlos.

Na infraestrutura, o prefeito elencou obras de pavimentação em diversos bairros, entre eles Violetas, Osmar Dutra, Vila Haro, Jardim das Américas e Quinta da Lagoa. Também mencionou a revitalização de praças, a recuperação do calçamento da Igreja Matriz e a construção de uma nova rotatória na avenida Ranulpho Marques Leal, além de intervenções no balneário municipal e a construção de uma Doca de carga e descarga na Feira Central.

Na área da saúde, o prefeito destacou o avanço da telemedicina, a compra em grande volume de medicamentos para abastecer as unidades e melhorias no atendimento social. “Dobramos a diária dos idosos nas instituições de longa permanência, cuidamos do Centro Pop e melhoramos o acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Entre os feitos listados, Maia também mencionou ações ambientais e de mobilidade, como o manejo de áreas verdes e melhorias no transporte coletivo. Na pauta da causa animal, ressaltou a castração e atendimento de mais de 1.100 cães e gastos desde o início do mandato.

Cassiano Maia, que assumiu o comando do município em janeiro deste ano após suceder Ângelo Guerreiro, reforçou que ainda há muito a ser feito. “Estou muito feliz. Continuo trabalhando. Tem muito tempo ainda nesse ano de 2025. Vamos juntos construir uma Três Lagoas cada dia melhor”, disse.

