Aos 10 meses de gestão, Cassiano destaca avanços na administração

Há um ano, Cassiano Maia (PSDB) conquistava nas urnas o comando de Três Lagoas prometendo imprimir um novo ritmo à administração municipal. Passados dez meses de governo, o prefeito faz um balanço otimista, enfatizando entregas em áreas estratégicas e um discurso voltado à eficiência da máquina pública e ao cuidado social.

Em publicação nas redes sociais, Maia lembrou o aniversário de um ano da eleição, ocorrida em 6 de outubro, e destacou que os primeiros meses de gestão foram de “muito trabalho” e “muitos resultados”. O prefeito citou avanços na educação, com a implantação do Centro de Educação Infantil Mais Parque, a criação de duas escolas de tempo integral, a Ramez Tebet e Marlene Noronha, além da sala de acomodação sensorial na Escola Maria Eulália Vieira. Segundo Maia, também foi ampliada a oferta de vagas no ensino integral nas escolas dos bairros Vila Piloto, Jardim Maristela e São Carlos.

Na infraestrutura, o prefeito elencou obras de pavimentação em diversos bairros, entre eles Violetas, Osmar Dutra, Vila Haro, Jardim das Américas e Quinta da Lagoa. Também mencionou a revitalização de praças, a recuperação do calçamento da Igreja Matriz e a construção de uma nova rotatória na avenida Ranulpho Marques Leal, além de intervenções no balneário municipal e a construção de uma Doca de carga e descarga na Feira Central.