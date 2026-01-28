Aos 105 anos, moradora de Três Lagoas celebra a vida com fé e histórias

Comemorar mais um ano de vida já é, por si só, um motivo especial. Geralmente há bolo, abraços e carinho, gestos simples, mas cheios de significado. Agora, imagine celebrar mais de um século de história. É exatamente isso que vive a aposentada Elizia Roberto Barbosa da Silva, que completa 105 anos nesta sexta-feira.

Nascida em 30 de janeiro de 1920, na cidade de Caculé, no interior da Bahia, dona Elizia construiu uma trajetória marcada por mudanças, fé e muitas histórias. Aos 15 anos, se mudou para Marília, no interior de São Paulo, onde também viveu em Birigui. Há cerca de 20 anos, escolheu Três Lagoas para chamar de lar.

Atualmente, mora no bairro Jardim das Acácias, em uma casa simples, ao lado de dois filhos: Zilda, de 67 anos, e João, de 65. Lúcida e sempre disposta a conversar, Dona Elizia não hesita ao revelar o que considera o segredo da longevidade.