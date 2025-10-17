Apae de Três Lagoas inicia campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal

A Apae de Três Lagoas já começou a se preparar para as festividades de fim de ano e deu início à campanha de arrecadação de brinquedos que serão distribuídos aos 286 alunos da instituição durante a tradicional celebração de Natal.

Cartinhas para o Papai Noel

A diretora da Apae, Neuza Inácio, explicou que o retorno das atividades escolares, no dia 20 de outubro, marca o início dos preparativos para o Natal.

“Assim que os alunos voltarem das férias, os professores vão conversar com eles para descobrir o que cada um deseja ganhar de presente. Em seguida, com ajuda dos educadores, eles vão escrever as cartinhas para o Papai Noel”, explicou Nilce.

Essas cartinhas serão disponibilizadas à comunidade na primeira semana de novembro, quando será oficialmente lançada a campanha “Adote uma cartinha e realize um sonho de Natal”.