Apae de Três Lagoas inicia campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal

A Apae de Três Lagoas já começou a se preparar para as festividades de fim de ano e deu início à campanha de arrecadação de brinquedos que serão distribuídos aos 286 alunos da instituição durante a tradicional celebração de Natal.
Cartinhas para o Papai Noel
A diretora da Apae, Neuza Inácio, explicou que o retorno das atividades escolares, no dia 20 de outubro, marca o início dos preparativos para o Natal.
“Assim que os alunos voltarem das férias, os professores vão conversar com eles para descobrir o que cada um deseja ganhar de presente. Em seguida, com ajuda dos educadores, eles vão escrever as cartinhas para o Papai Noel”, explicou Nilce.
Essas cartinhas serão disponibilizadas à comunidade na primeira semana de novembro, quando será oficialmente lançada a campanha “Adote uma cartinha e realize um sonho de Natal”.
“Contamos com a colaboração de toda a população três-lagoense para adotar uma cartinha e presentear nossos estudantes. Todos os anos, conseguimos atender 100% dos alunos, e acreditamos que este ano não será diferente”, completou a diretora.
As doações podem ser feitas diretamente na sede da Apae, localizada na rua Generoso Siqueira, nº 798, no Centro de Três Lagoas. A instituição também recebe brinquedos novos de quem quiser se antecipar à campanha.
“Quem quiser já pode vir até a escola e fazer a doação. Toda contribuição é muito bem-vinda e faz a diferença na vida de nossos estudantes”, reforçou Nilce.
A campanha de Natal da Apae é uma das mais tradicionais da cidade e mobiliza voluntários, empresas e cidadãos, que se unem todos os anos para garantir um Natal mais alegre às crianças e jovens atendidos pela instituição.
“É um momento de alegria e solidariedade. Ver o sorriso de cada aluno ao receber o presente é o que nos motiva a continuar com essa ação ano após ano”, destacou a diretora.