Incêndio destrói apartamento no Residencial Novo Oeste após curto circuito

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi acionado, na manhã desta quinta-feira (3), no Condomínio Residencial Novo Oeste, devido a um incêndio provocado por um curto circuito, em uma extensão que alimentava um carregador de celular em um dos apartamentos.

Segundo o tenente do 5º Grupamento Militar de Bombeiros, Reinaldo Cândido, por volta de 11h10, inúmeras ligações foram realizadas por moradores, comunicando a ocorrência do incêndio no Residencial Andorinha. Ao chegarem ao local, os militares contiveram o fogo e a proprietária do apartamento, a mesma relatou que o fogo teve início em uma extensão que estava sendo utilizada para carregar um aparelho celular, localizada próxima ao colchão do filho.