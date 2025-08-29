Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Apas Três Lagoas disputa 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal Masculino neste sábado

Na estreia, a equipe empatou em 3 a 3 com o Asas de Água Clara

Pedro Tergolino

A equipe Apas Três Lagoas, representante do município no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal Masculino 2025, volta à quadra neste sábado (30), em busca da primeira vitória na competição. O time conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).
O jogo válido pela 2ª rodada do Grupo B será contra o Futsal Futuro/São Gabriel, às 19h15, no Ginásio Municipal de Água Clara. Na sequência, às 20h30, também pelo grupo, se enfrentam Camapuã e Asas de Água Clara.
Na estreia, realizada no dia 16 de agosto, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, em Três Lagoas, a equipe empatou em 3 a 3 com o Asas de Água Clara, em um duelo bastante equilibrado.
Com o resultado, o APAS Três Lagoas soma um ponto na tabela e agora busca somar os três primeiros pontos fora de casa para seguir firme na briga por classificação à próxima fase.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

