Após 10 anos, equipe de Três Lagoas retorna ao Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal Masculino 

Após uma década longe das quadras no principal torneio estadual da modalidade, Três Lagoas volta a disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal Masculino em 2025. O retorno acontece por meio da equipe Associação dos Profissionais da Área da Saúde – APAS Três Lagoas, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A estreia da equipe será em casa, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, no dia 16 de agosto, às 20h30, contra a equipe Asas de Água Clara. A cidade, inclusive, será sede da rodada inaugural da competição.

Organizado pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), o campeonato oferece vaga direta ao campeão para a Copa do Brasil, Taça Brasil e Copa Centro-Oeste de 2026. O vice-campeão também garante participação na Copa Centro-Oeste.

A edição 2025 reúne dez equipes de nove cidades, divididas em dois grupos. Na primeira fase, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único, com mando e vantagem do empate para o time melhor classificado. As semifinais e a final serão em jogos de ida e volta.

GRUPO B

No Grupo B, Três Lagoas enfrentará:

ASAS/Água Clara)

Futsal Futuro/São Gabriel do Oeste

Camapuã Futsal

Ribas Futsal/Ribas do Rio Pardo

GRUPO A

Juventude AG (Dourados)

Aral Moreira

Bodoquena

ALFE Corumbá

Atlético Ribas (Ribas do Rio Pardo)