Após acidente, motoboy vende trufas para seguir lutando para pagar despesas

O motoboy Maycon Wender Rodrigues de Oliveira, de 32 anos, enfrenta uma fase difícil desde que sofreu um grave acidente de trânsito, em novembro de 2025, em Três Lagoas. Sem poder apoiar a perna direita no chão, ele está impossibilitado de trabalhar e encontrou na venda de trufas uma forma de manter a renda e custear o tratamento médico.

O acidente ocorreu na madrugada do dia 23 de novembro, durante a última entrega do dia. Segundo Maycon, ele trafegava pela rua Coronel Bernardino Antônio Leite, quando acabou colidindo com outro motociclista no cruzamento com a avenida Alexandre Abrão.

“Eu fui atravessar e, na hora, veio outro motoqueiro e bateu na minha roda traseira. Caí e a moto caiu em cima da minha perna, quebrando tudo”, relembra.

Com a fratura exposta, o motoboy ficou 12 dias internado e passou por cirurgia, na qual foram colocados pinos na perna direita. De acordo com ele, o material é permanente e a recuperação será longa. Atualmente, Maycon anda apenas com o auxílio de um andador e segue sem previsão para retornar ao trabalho.