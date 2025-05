Após anos de espera, obras chegam ao bairro Vila Alegre, mas parte segue parada

Após anos aguardando infraestrutura, moradores do bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, finalmente veem as obras de asfalto e drenagem avançarem em parte do bairro, enquanto outra permanece paralisada por falta de repasse do governo federal.

A aposentada Genoveva Santos Silva expressou sua alegria. “Para nós é uma vitória. Aqui enchia de água e destruía tudo. Agora vai ficar bom”, disse.

Por décadas, a região sofreu com ruas intransitáveis, principalmente próximas ao Parque de Exposições. As obras incluem drenagem para acabar com os recorrentes alagamentos.

A primeira etapa está paralisada por falta de recursos. Já a segunda, executada pela Noromix, segue com investimento de R$ 15,9 milhões.